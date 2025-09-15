Herdeiro do Maksoud perde disputa por autorretrato de Tarsila de R$ 80 mi

Na ação contra os empresários, Maksoud afirmou que a mãe lhe dissera que jamais venderia esse quadro e que "não existe notícia nem evidências de que eles haviam adquirido a tela regularmente". "Os requeridos [Marisa e James] se apresentam como possuidores de obra de arte que pertence ao espólio da Sra. Ilde Maksoud", afirmou à Justiça.

Na defesa apresentada à Justiça, Marisa e James afirmaram que Maksoud busca obter uma vantagem indevida, sabendo que a tela havia sido vendida pela mãe em março de 2017,

Eles apresentaram um recibo assinado por Ilde Maksoud, mostrando que Marisa, que é leiloeira de obras de arte, pagou R$ 2,8 milhões pela compra da tela. "Trata-se de escancarada má-fé", disseram à Justiça.

"A realidade é que Claudio Maksoud possui uma relação litigiosa com sua família e, por entender que teria sido preterido no inventário de sua mãe, passou a adotar o modus operandi de franco atirador, distribuindo inúmeras ações judiciais, mesmo tendo ciência inequívoca da inexistência dos alegados direitos", declararam no processo.

A juíza Tamara Matos deu razão aos empresários em decisão tomada no dia 11 de setembro. "O recibo de obra de arte, com firmas reconhecidas das partes contratantes, indica com clareza o negócio jurídico de venda da obra de arte da senhora Ilde para a corré Marisa pelo valor de R$ 2 milhões, tendo a vendedora declarado que dava quitação total e transferência de propriedade após o pagamento integral da obra", declarou.

Com a derrota na ação, Maksoud terá de pagar cerca de R$ 1,2 milhão em honorários aos advogados dos empresários.