Justiça bloqueia R$ 15,8 mi de dono da rede Sonda por dívidas no futebol
A Justiça paulista determinou o bloqueio de cerca de R$ 15,8 milhões das contas bancárias pessoais do empresário Delcir Sonda, da rede Sonda de Supermercados.
A decisão foi tomada em um processo aberto contra a DIS Esportes, empresa de Delcir Sonda que atua no gerenciamento da carreira de jogadores de futebol. Em 2006, a DIS contratou a GT Sports para realizar captação de atletas, entre outras funções, mas teria deixado de remunerá-la pela parceria.
Segundo o processo, o trabalho das empresas envolveu a representação de diversos jogadores, entre os quais Neymar Jr, Thiago Neves e Alan Patrick. A GT Sports, de acordo com a ação judicial, teria direito a 10% dos lucros obtidos com a transferência de atletas.
A empresa de Sonda foi condenada e não pode mais recorrer em relação ao mérito. Pode ainda questionar o cálculo da atualização da dívida.
Valores ainda não foram pagos
Como a empresa até hoje não pagou os valores determinados, o juiz Rodrigo Marinho ordenou no final de julho o bloqueio das contas do empresário. Sonda entrou com recurso contestando a decisão de incluí-lo como pessoa física na ação. Os valores não poderão ser levantados enquanto o recurso não for julgado.
Conforme a legislação, em casos em que há confusão entre o patrimônio de uma empresa e de seus sócios, a Justiça pode incluí-los em uma ação de cobrança por meio de um instrumento chamado "desconsideração da personalidade jurídica". Sonda disse à Justiça que a decisão tomada foi equivocada e que não atendeu aos requisitos legais.
A ordem de bloqueio foi dada em benefício da empresária Yasmin Ferreira de Miranda, que adquiriu os direitos da GT Sports na demanda judicial em 2021. A empresária é representada na ação pelos advogados Marcus de Abreu Sampaio e Robert Guilherme Oliveira, do escritório Abreu Sampaio.
A DIS Esportes afirmou na ação que a GT jamais teve qualquer participação nos direitos federativos/econômicos dos atletas citados no processo. Declarou que a empresa alterou a realidade dos fatos no objetivo de bancar a vítima e que suas pretensões não têm fundamento legal.
