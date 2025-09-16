Justiça bloqueia R$ 15,8 mi de dono da rede Sonda por dívidas no futebol

A empresa de Sonda foi condenada e não pode mais recorrer em relação ao mérito. Pode ainda questionar o cálculo da atualização da dívida.

Valores ainda não foram pagos

Como a empresa até hoje não pagou os valores determinados, o juiz Rodrigo Marinho ordenou no final de julho o bloqueio das contas do empresário. Sonda entrou com recurso contestando a decisão de incluí-lo como pessoa física na ação. Os valores não poderão ser levantados enquanto o recurso não for julgado.

Conforme a legislação, em casos em que há confusão entre o patrimônio de uma empresa e de seus sócios, a Justiça pode incluí-los em uma ação de cobrança por meio de um instrumento chamado "desconsideração da personalidade jurídica". Sonda disse à Justiça que a decisão tomada foi equivocada e que não atendeu aos requisitos legais.

A ordem de bloqueio foi dada em benefício da empresária Yasmin Ferreira de Miranda, que adquiriu os direitos da GT Sports na demanda judicial em 2021. A empresária é representada na ação pelos advogados Marcus de Abreu Sampaio e Robert Guilherme Oliveira, do escritório Abreu Sampaio.

A DIS Esportes afirmou na ação que a GT jamais teve qualquer participação nos direitos federativos/econômicos dos atletas citados no processo. Declarou que a empresa alterou a realidade dos fatos no objetivo de bancar a vítima e que suas pretensões não têm fundamento legal.