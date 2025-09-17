Um ano após cadeirada, Datena vai se reunir com Marçal em busca de acordo
A Justiça paulista marcou uma audiência de conciliação entre Pablo Marçal e José Luiz Datena para o próximo dia 2 de outubro. A reunião foi agendada após o apresentador informar em uma petição que tem interesse em tentar estabelecer um acordo.
Um ano atrás, no dia 15 de setembro, na campanha eleitoral para prefeito de São Paulo, Datena e Marçal trocaram ofensas durante um debate na TV Cultura. Após ser chamado de "arregão", o então candidato do PSDB, transtornado, pegou uma cadeira e atingiu o adversário.
Depois do episódio, um processou o outro. A audiência de conciliação ocorrerá na ação em que Datena reclama do fato de ter sido chamado de "Jack" no debate, termo utilizado nas penitenciárias brasileiras para se referir a pessoas que foram condenadas por estupro. Ele disse que Marçal repetiu o ataque em vídeo depois do debate.
O apresentador pediu uma indenização de R$ 100 mil, mas o juiz Christopher Alexander Roisin, em sentença de 20 de maio, julgou a ação improcedente. Considerou que, embora irônico, Marçal não chamou Datena de estuprador. Na defesa apresentada à Justiça, o ex-coach havia dito que apenas exerceu seu direito legítimo de liberdade de expressão.
Datena recorreu da sentença, e a audiência de conciliação será realizada pelo Centro Judiciário de Conciliação, em segunda instância. Não há risco de nova cadeirada. A sessão ocorrerá por videoconferência.
É possível que, na audiência, as partes abordem também os termos do processo aberto por Marçal contra Datena, ainda não julgado.
Na ação, o influenciador afirma que a cadeirada resultou em "lesões físicas graves", e que teve de ser imediatamente socorrido no Hospital Sírio Libanês, onde foi "constatada uma fratura no sexto arco costal e uma lesão no punho direito". Marçal também pede uma indenização de R$ 100 mil.
Datena ainda não apresentou defesa. À época, ele divulgou uma nota na qual disse que não defende o uso de violência, que cometeu um erro, mas que, "de forma alguma", se arrepende. Disse que repetiria o gesto diante de novas agressões verbais.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.