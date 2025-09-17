Um ano após cadeirada, Datena vai se reunir com Marçal em busca de acordo

A Justiça paulista marcou uma audiência de conciliação entre Pablo Marçal e José Luiz Datena para o próximo dia 2 de outubro. A reunião foi agendada após o apresentador informar em uma petição que tem interesse em tentar estabelecer um acordo.

Um ano atrás, no dia 15 de setembro, na campanha eleitoral para prefeito de São Paulo, Datena e Marçal trocaram ofensas durante um debate na TV Cultura. Após ser chamado de "arregão", o então candidato do PSDB, transtornado, pegou uma cadeira e atingiu o adversário.

Depois do episódio, um processou o outro. A audiência de conciliação ocorrerá na ação em que Datena reclama do fato de ter sido chamado de "Jack" no debate, termo utilizado nas penitenciárias brasileiras para se referir a pessoas que foram condenadas por estupro. Ele disse que Marçal repetiu o ataque em vídeo depois do debate.