Assine UOL
Rogério Gentile

Rogério Gentile

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Um ano após cadeirada, Datena vai se reunir com Marçal em busca de acordo

Rogério Gentile
Colunista do UOL
Datena dá cadeirada em Marçal durante debate na TV Cultura
Datena dá cadeirada em Marçal durante debate na TV Cultura Imagem: Reprodução/TV Cultura

A Justiça paulista marcou uma audiência de conciliação entre Pablo Marçal e José Luiz Datena para o próximo dia 2 de outubro. A reunião foi agendada após o apresentador informar em uma petição que tem interesse em tentar estabelecer um acordo.

Um ano atrás, no dia 15 de setembro, na campanha eleitoral para prefeito de São Paulo, Datena e Marçal trocaram ofensas durante um debate na TV Cultura. Após ser chamado de "arregão", o então candidato do PSDB, transtornado, pegou uma cadeira e atingiu o adversário.

Depois do episódio, um processou o outro. A audiência de conciliação ocorrerá na ação em que Datena reclama do fato de ter sido chamado de "Jack" no debate, termo utilizado nas penitenciárias brasileiras para se referir a pessoas que foram condenadas por estupro. Ele disse que Marçal repetiu o ataque em vídeo depois do debate.

O apresentador pediu uma indenização de R$ 100 mil, mas o juiz Christopher Alexander Roisin, em sentença de 20 de maio, julgou a ação improcedente. Considerou que, embora irônico, Marçal não chamou Datena de estuprador. Na defesa apresentada à Justiça, o ex-coach havia dito que apenas exerceu seu direito legítimo de liberdade de expressão.

Datena recorreu da sentença, e a audiência de conciliação será realizada pelo Centro Judiciário de Conciliação, em segunda instância. Não há risco de nova cadeirada. A sessão ocorrerá por videoconferência.

É possível que, na audiência, as partes abordem também os termos do processo aberto por Marçal contra Datena, ainda não julgado.

Na ação, o influenciador afirma que a cadeirada resultou em "lesões físicas graves", e que teve de ser imediatamente socorrido no Hospital Sírio Libanês, onde foi "constatada uma fratura no sexto arco costal e uma lesão no punho direito". Marçal também pede uma indenização de R$ 100 mil.

Datena ainda não apresentou defesa. À época, ele divulgou uma nota na qual disse que não defende o uso de violência, que cometeu um erro, mas que, "de forma alguma", se arrepende. Disse que repetiria o gesto diante de novas agressões verbais.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.