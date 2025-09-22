Caso gari: Justiça acha R$ 587 nas contas de empresário e esposa delegada
A Justiça de Minas Gerais achou apenas R$ 586,92 nas contas bancárias do empresário Renê Nogueira Júnior e de sua esposa, a delegada Ana Paula Balbino Nogueira.
Renê Junior é réu pelo assassinato do gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, no dia 11 de agosto. Ele foi morto a tiros após o empresário se irritar com a presença do caminhão de lixo na rua e exigir espaço para passar com seu carro.
A decisão de bloquear as contas foi tomada pelo juiz Marcus do Amaral Daher em processo aberto pela filha do gari, de 15 anos, que cobra uma indenização de R$ 500 mil por danos morais, bem como uma pensão mensal de cinco salários-mínimos até que complete o ensino superior e ingresse no mercado de trabalho. Pede ainda que ele seja obrigado a custear um tratamento psicológico.
O juiz afirmou na decisão que a medida era necessária para "garantir o resultado útil do processo" em caso de condenação. Renê tinha apenas R$ 204,03 em suas contas. A delegada, R$ 367,78.
O empresário, que foi preso em uma academia horas depois do crime, confessou ter sido o autor do disparo. Disse que não imaginava ter acertado alguém com o tiro durante a "briga de trânsito", e afirmou que teria prestado socorro se soubesse. Ele declarou à polícia estar arrependido.
A arma pertencia à delegada. Em depoimento, Renê afirmou que a esposa não tinha conhecimento de que ele havia se apoderado de sua arma. A corregedoria da Polícia Civil instaurou procedimento disciplinar para apurar a conduta da delegada.
O juiz incluiu as contas da delegada na ordem de bloqueio por considerar que ela pode ter falhado no dever de guarda e vigilância da arma. "Aparentemente, houve uma falha nesse dever, permitindo que seu cônjuge tivesse acesso à arma e a utilizasse para cometer o homicídio", declarou, ressaltando que, por conta disso, ao final do processo de indenização, ela também poderá ser responsabilizada.
O magistrado ordenou também a quebra do sigilo do imposto de renda do casal, além do bloqueio de imóveis e de veículos.
