Pavinatto e Jovem Pan terão de pagar R$ 60 mil a desembargador por ofensa
A Justiça paulista aumentou para R$ 60 mil a indenização ao desembargador Airton Vieira, que foi chamado de "louco", "tarado" e "psicopata" pelo comentarista Tiago Pavinatto no programa Linha de Frente, da Jovem Pan, em agosto de 2023.
Segundo o processo, as ofensas ocorreram após o desembargador inocentar um fazendeiro de 76 anos, acusado de estuprar uma menina de 13 anos.
Na ação, Vieira disse que a imprensa tem o direito de discordar e de criticar de modo incisivo uma decisão judicial, mas afirmou que os comentários ultrapassaram os limites de urbanidade e da liberdade de expressão. Ele considerou ter sido atingido em sua honra e dignidade.
Além da Jovem Pan e de Pavinatto, foi condenado também o comentarista Rodolfo Mariz, que participava da bancada e usou o termo "vagabundo".
Ao aumentar a indenização de R$ 40 mil para R$ 60 mil, o desembargador Santoro Filho, relator do processo no Tribunal de Justiça, declarou que o direito de crítica dos jornalistas não lhes dá um "salvo conduto para qualquer violação à honra alheia e muito menos para a prática de injúrias e difamações".
Na defesa apresentada à Justiça, a emissora disse que se tratava de um programa jornalísitico ao vivo, e que não pode ser responsabilizada pelos comentários, uma vez que foi "pega de surpresa". Afirmou que os comentaristas foram advertidos e que exigiu que fizessem uma retratação pública.
A emissora disse que, como eles se recusaram a fazer a retratação, Pavinatto foi demitido e Rodolfo deixou de fazer parte do quadro de convidados dos programas.
"Houve uma grave quebra de confiança, uma vez que se utilizaram do espaço do programa para proferir agressões", afirmou a Jovem Pan à Justiça.
Apresentador alegou que comentário não foi ofensivo
Pavinatto afirmou no processo que o caso de estupro em julgamento lhe causara "repulsa" e que ficou indignado, tomado pela "cólera", ao saber da decisão de absolvição, da qual o desembargador foi relator.
Segundo a defesa do comentarista, "Tiago interpretou o julgado como uma afronta à sociedade e um flagrante violação dos direitos da menor envolvida". Disse que não houve uma ofensa ao desembargador, "mas à sua decisão, na condição de relator."
Rodolfo Mariz afirmou à Justiça que ao usar o termo "vagabundo" não se referia ao "eminente desembargador", mas ao acusado de estupro. Disse ainda que fez apenas um desabafo público.
A emissora e os comentaristas ainda podem apresentar novo recurso.
O valor da condenação ainda será acrescido de juros e correção monetária
