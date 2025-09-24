Pavinatto e Jovem Pan terão de pagar R$ 60 mil a desembargador por ofensa

Além da Jovem Pan e de Pavinatto, foi condenado também o comentarista Rodolfo Mariz, que participava da bancada e usou o termo "vagabundo".

Ao aumentar a indenização de R$ 40 mil para R$ 60 mil, o desembargador Santoro Filho, relator do processo no Tribunal de Justiça, declarou que o direito de crítica dos jornalistas não lhes dá um "salvo conduto para qualquer violação à honra alheia e muito menos para a prática de injúrias e difamações".

Na defesa apresentada à Justiça, a emissora disse que se tratava de um programa jornalísitico ao vivo, e que não pode ser responsabilizada pelos comentários, uma vez que foi "pega de surpresa". Afirmou que os comentaristas foram advertidos e que exigiu que fizessem uma retratação pública.

A emissora disse que, como eles se recusaram a fazer a retratação, Pavinatto foi demitido e Rodolfo deixou de fazer parte do quadro de convidados dos programas.

"Houve uma grave quebra de confiança, uma vez que se utilizaram do espaço do programa para proferir agressões", afirmou a Jovem Pan à Justiça.

Apresentador alegou que comentário não foi ofensivo

Pavinatto afirmou no processo que o caso de estupro em julgamento lhe causara "repulsa" e que ficou indignado, tomado pela "cólera", ao saber da decisão de absolvição, da qual o desembargador foi relator.