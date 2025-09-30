Empresa aérea é condenada por mandar brasileira por engano para a Austrália

Após longas horas de voo, uma outra filha que a aguardava em Guarulhos lhe enviou uma mensagem perguntando onde estava, uma vez que o avião já havia pousado fazia algum tempo. Estranhando a situação, ela verificou no painel da poltrona que estava sobrevoando o Oceano Pacífico e que seu destino era a Austrália.

"Em estado de pânico, a autora do processo, que já sofre de ansiedade, não conseguia explicar para ninguém o que estava acontecendo, especialmente porque ninguém do voo se comunicava em língua portuguesa, aumentando ainda mais o seu desespero", afirmaram à Justiça os advogados Hector Berti e Mariana Redivo, que a representam.

Usando o tradutor do telefone celular, a brasileira conseguiu se comunicar com os comissários de bordo. Surpresos, eles disseram que, chegando na Austrália, iriam verificar como proceder.

Após mais de 15 horas de voo, ela desembarcou em Sidney e, conforme o relato feito no processo, foi encaminhada para o escritório da empresa no aeroporto, onde teve de esperar por mais três horas sem informação alguma. Só então foi avisada de que deveria retornar para Houston para, assim, ser reacomodada em um voo para São Paulo.

A brasileira teve de enfrentar mais 25 horas em um voo de conexão através dos trechos Sidney/Houston/Guarulhos.

"Sem alternativas e completamente desamparada, a passageira, idosa e com mobilidade reduzida, foi obrigada a aceitar a reacomodação unilateral oferecida pela empresa e enfrentou 42 horas seguidas dentro de aeronaves, sofrendo um atraso total de 2 dias", disseram os advogados na ação.