Empresa aérea é condenada por mandar brasileira por engano para a Austrália
A United Airlines foi condenada pela Justiça paulista a pagar uma indenização de R$ 8 mil a uma passageira brasileira idosa que, por engano, foi embarcada em um voo errado e acabou indo para Sidney, na Austrália. Decisão cabe recurso.
A brasileira, de 63 anos, estava em Houston, nos Estados Unidos, visitando a filha e pretendia voltar para São Paulo. Seu destino era o aeroporto internacional de Guarulhos. Como tem mobilidade reduzida e não fala inglês, a família solicitou à empresa aérea a opção de assistência especial e uso de cadeira de rodas.
O caso ocorreu em fevereiro de 2024, no dia do aniversário da mulher. Ela disse à Justiça que chegou ao aeroporto com mais de quatro horas de antecedência, imaginando que, assim, teria mais segurança e tranquilidade. No portão de embarque, um funcionário da empresa que estava no balcão pegou seu bilhete, escaneou a passagem e a conduziu para o interior da aeronave.
Após longas horas de voo, uma outra filha que a aguardava em Guarulhos lhe enviou uma mensagem perguntando onde estava, uma vez que o avião já havia pousado fazia algum tempo. Estranhando a situação, ela verificou no painel da poltrona que estava sobrevoando o Oceano Pacífico e que seu destino era a Austrália.
"Em estado de pânico, a autora do processo, que já sofre de ansiedade, não conseguia explicar para ninguém o que estava acontecendo, especialmente porque ninguém do voo se comunicava em língua portuguesa, aumentando ainda mais o seu desespero", afirmaram à Justiça os advogados Hector Berti e Mariana Redivo, que a representam.
Usando o tradutor do telefone celular, a brasileira conseguiu se comunicar com os comissários de bordo. Surpresos, eles disseram que, chegando na Austrália, iriam verificar como proceder.
Após mais de 15 horas de voo, ela desembarcou em Sidney e, conforme o relato feito no processo, foi encaminhada para o escritório da empresa no aeroporto, onde teve de esperar por mais três horas sem informação alguma. Só então foi avisada de que deveria retornar para Houston para, assim, ser reacomodada em um voo para São Paulo.
A brasileira teve de enfrentar mais 25 horas em um voo de conexão através dos trechos Sidney/Houston/Guarulhos.
"Sem alternativas e completamente desamparada, a passageira, idosa e com mobilidade reduzida, foi obrigada a aceitar a reacomodação unilateral oferecida pela empresa e enfrentou 42 horas seguidas dentro de aeronaves, sofrendo um atraso total de 2 dias", disseram os advogados na ação.
Após o retorno traumático, segundo o relato, a brasileira acabou sentindo dores na bochecha direita que se agravaram até ficar com o rosto parcialmente paralisado, sendo diagnosticada com uma doença chamada Paralisia de Bell.
A United Airlines, ao se defender na ação, responsabilizou a idosa pelo erro, dizendo que o funcionário "simplesmente" a levou ao portão solicitado. "A passageira agiu com desídia [desleixo, negligência] ao não se atentar na alteração do portão de embarque", declarou.
"Apesar da culpa exclusiva da autora do processo, a United prestou toda a assistência material necessária e a reacomodou em voos de classe executiva para retornar a Guarulhos", disse à Justiça.
Segundo a empresa, a conferência das informações dos seus voos é o mínimo que se espera de um passageiro totalmente capaz. "A autora da ação ignorou todos os avisos disponíveis no aeroporto e adentrou em uma aeronave sem cumprir com o mínimo de prudência que lhe era exigido", declarou.
O juiz Adler Oliveira Nobre, da 31ª Vara Cível de São Paulo, não aceitou a argumentação. Disse que a empresa aérea tinha o dever de cuidado com a passageira, ressaltando tratar-se de uma mulher idosa, com mobilidade reduzida, que havia solicitado o serviço de assistência com cadeira de rodas.
"Ainda que se admitisse, por hipótese, que a passageira tenha se equivocado ao informar o portão, tal fato não exime a responsabilidade da ré", declarou o juiz na sentença. "O procedimento de embarque em uma aeronave, por razões de segurança e controle, exige a conferência do cartão de embarque pelos funcionários da companhia aérea", afirmou.
Na decisão, o juiz ressaltou que ao permitir que uma passageira com bilhete para São Paulo ingressasse em uma aeronave para Sidney, a empresa cometeu um "erro primário, patente e grave".
O valor da condenação deverá ser acrescido de juros e correção monetária. A United ainda pode recorrer.
