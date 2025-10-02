Morto em 2022, Rincón 'ganha' ação por uso de imagem em álbum de figurinha

Mas não foi o que aconteceu, Em março, por exemplo, uma petição chegou a ser apresentada em nome do atleta, que, além do Palmeiras, atuou em clubes como o Real Madrid e Corinthians, além da Seleção Colombiana.

A ação foi aberta em 2020. Rincón disse à Justiça à época que o álbum comemorativo publicou sua imagem sem a devida autorização. No álbum, ele aparece em meio aos demais jogadores que venceram o Campeonato Paulista de futebol de 1994 pelo Palmeiras.

"O futebol é hoje um grande negócio. Tudo que envolve o espetáculo gera dinheiro e cada vez mais empresas auferem milionários e/ou bilionários lucros às custas dos atores do espetáculo: os jogadores", afirmou Rincón na ação.

O juiz Raul Ribeiro Filho disse na sentença que, embora tenha caráter informativo, trata-se de um produto comercializado com objetivo de lucro. "É de responsabilidade e risco da empresa previamente buscar a autorização de cada um dos envolvidos e não meramente ignorar os direitos de imagem dos atletas", afirmou.

O advogado André Marsiglia, que representa a editora Panini, apresentou um embargo pedindo a anulação da sentença por falta de "legitimidade ativa", apontando que Rincón morreu e os herdeiros não se habilitaram no processo.

Marsiglia disse à coluna que a questão é muito simples: "Quem venceu a ação?", perguntou, citando que o processo "prosseguiu como se Rincón não tivesse morrido".