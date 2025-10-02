Morto em 2022, Rincón 'ganha' ação por uso de imagem em álbum de figurinha
Mais de três anos após a sua morte, Freddy Rincón ganhou uma ação de indenização contra a editora Panini por uso indevido de sua imagem em um álbum de figurinhas comemorativo do centenário do Palmeiras.
A sentença que condenou a editora a pagar uma indenização de R$ 10 mil ao atleta foi dada no 24 de setembro. Até então, não havia no processo a informação de que Rincón morreu em abril de 2022, em Cali, na Colômbia, em um acidente de trânsito.
A legislação brasileira estabelece que, quando uma pessoa morre, ela deixa de ter a chamada personalidade jurídica, ou seja, deixa de ter capacidade para figurar como parte em um processo. Nesses casos, é necessário que um herdeiro ou o espólio se habilite para que a ação continue com legitimidade.
Mas não foi o que aconteceu, Em março, por exemplo, uma petição chegou a ser apresentada em nome do atleta, que, além do Palmeiras, atuou em clubes como o Real Madrid e Corinthians, além da Seleção Colombiana.
A ação foi aberta em 2020. Rincón disse à Justiça à época que o álbum comemorativo publicou sua imagem sem a devida autorização. No álbum, ele aparece em meio aos demais jogadores que venceram o Campeonato Paulista de futebol de 1994 pelo Palmeiras.
"O futebol é hoje um grande negócio. Tudo que envolve o espetáculo gera dinheiro e cada vez mais empresas auferem milionários e/ou bilionários lucros às custas dos atores do espetáculo: os jogadores", afirmou Rincón na ação.
O juiz Raul Ribeiro Filho disse na sentença que, embora tenha caráter informativo, trata-se de um produto comercializado com objetivo de lucro. "É de responsabilidade e risco da empresa previamente buscar a autorização de cada um dos envolvidos e não meramente ignorar os direitos de imagem dos atletas", afirmou.
O advogado André Marsiglia, que representa a editora Panini, apresentou um embargo pedindo a anulação da sentença por falta de "legitimidade ativa", apontando que Rincón morreu e os herdeiros não se habilitaram no processo.
Marsiglia disse à coluna que a questão é muito simples: "Quem venceu a ação?", perguntou, citando que o processo "prosseguiu como se Rincón não tivesse morrido".
Em relação ao mérito, na defesa apresentada à Justiça, a Panini afirmou que não houve violação de direitos. Disse que a imagem utilizada era uma fotografia coletiva, tirada momentos antes de uma importante partida de futebol e publicada em contexto informativo de interesse público. Segundo a editora, a "utilização informativa da imagem se deu em razão de o jogador ter feito parte de uma das maiores equipes de futebol do país".
Procurado pela coluna, o advogado Luís Felipe Cunha, que representa o atleta no processo, disse que, desde a morte de Rincón, tem procurado insistentemente seus familiares. Por conta de divergências entre os herdeiros e a falta de um processo de inventário, entretanto, segundo ele, até hoje não foi possível fazer a regularização.
O advogado disse que "é triste, mas assim, eles vão acabar perdendo o crédito".
