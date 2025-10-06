MP-SP denuncia 20 por adulterar garrafas de cerveja e pede exame de metanol

A pedido do promotor Felipe Santa Fé, o juiz Luiz Marino determinou a realização de perícia para constatar se a bebida apreendida é nociva à saúde e se contém metanol.

Foram denunciadas as seguintes pessoas: Edimilson Tafine Nacedo, Claudiano Mendonça da Cruz, Willians do Prado, José Wellighton Lima Pereira, Luiz Gabriel Izidoro da Silva, Leonardo de Souza, Joel Pires Junior, Vitor Hugo de Almeida Santos, Bruno Henrique Aparecido Ribeiro da Silva, Simone Oliveira dos Santos, Mislene de Oliveira Cruz, Eduarda Bomfim Macêdo, Debora de Souza, Bianca Carolaine Gomes de Oliveira, Roberta Ramos da Silva, Vitória Oliveira da Silva, Isabel Lauany Ribeiro da Silva, Milene Ferreira de Oliveira, Matheus Oliveira dos Santos Severino e Antonio da Silva Cruz.

Ao aceitar a denúncia e dar início ao processo penal, o juiz rejeitou pedido de revogação da prisão preventiva feita por uma das acusadas citando a necessidade de se evitar novos crimes.

Simone, Debora, Mislene, Milene, Bianca, Isabel, Luiz, Matheus, Edimilson, Eduarda, Roberta, Claudiano, José, Willians e Vitória, disseram à Justiça que houve um erro na acusação de adulteração do produto.

Segundo a defesa, a atividade consistia na mera troca de rótulos e tampas de garrafas de cerveja, não havendo qualquer elemento que aponte para a manipulação do líquido, da substância em si. "O produto, embora com rótulo de marca diversa, permanecia sendo cerveja, própria para o consumo", ressaltou a defesa, citando não haver elementos que indiquem que a bebida apreendida era imprópria para o consumo.

Joel afirmou no processo ser um mero funcionário "exercendo atividades de produção no local, sem qualquer poder de gestão ou decisão sobre a atividade ilícita". De acordo com a defesa, sua participação se limitava a executar tarefas sob ordens, 'não possuindo domínio ou auferindo lucros diretos da empreitada, a não ser seu salário".