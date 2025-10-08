Casa do Pão de Queijo diz que ação contra PCC reteve por engano R$ 3,7 mi

Em petição enviada à Justiça, a Casa do Pão de Queijo disse que boa parte de suas vendas é realizada por meio de maquininhas de cartões de crédito e de débito do BK Bank. Com isso, de acordo com a empresa, a ordem de bloqueio acabou represando valores que lhe pertencem e que não têm relação alguma com o objeto da investigação.

Fundada em 1967, quando a primeira loja foi inaugurada na rua Aurora, no centro de São Paulo, a Casa do Pão de Queijo está desde 2024 em processo de recuperação judicial em virtude de uma grave crise financeira decorrente da pandemia de coronavírus.

Recuperação judicial é um mecanismo por meio do qual a Justiça suspende ações de execução contra uma empresa em dificuldades financeiras, estabelecendo um prazo para que apresente um plano de pagamento aos credores. Em junho, os credores aprovaram a proposta de pagamento das dívidas.

Na petição em que informa o juiz responsável pela recuperação judicial sobre o bloqueio dos R$ 3,7 milhões, a Casa do Pão de Queijo disse que esses valores são essenciais para a manutenção de sua operação e que a medida pode atrapalhar o pagamento dos credores.

A empresa pediu que o juiz do processo de recuperação informe os juízes responsáveis pelas ações contra o PCC sobre o bloqueio indevido. "O numerário não tem relação com qualquer que seja o bojo da investigação", afirmou a empresa à Justiça.

O BK disse no processo que, "apesar de sua conduta historicamente pautada pela legalidade, foi surpreendido ao ser citado pela mídia nacional como alvo da operação".