Casa do Pão de Queijo diz que ação contra PCC reteve por engano R$ 3,7 mi
A Casa do Pão de Queijo disse à Justiça que a operação desencadeada em agosto contra a facção criminosa PCC acabou bloqueando indevidamente cerca de R$ 3,7 milhões que lhe pertencem.
Considerada a maior ação contra o crime organizado da história do país, a operação foi realizada pela Receita Federal, pelo Ministério Público e pela Polícia Federal com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro por meio de postos de combustíveis e instituições financeiras.
Um das instituições investigadas é o BK Bank, empresa que atua no setor de pagamentos. Em razão da operação, o BK teve suas contas bancárias bloqueadas, medida que atingiu cerca de R$ 13,7 milhões.
Em petição enviada à Justiça, a Casa do Pão de Queijo disse que boa parte de suas vendas é realizada por meio de maquininhas de cartões de crédito e de débito do BK Bank. Com isso, de acordo com a empresa, a ordem de bloqueio acabou represando valores que lhe pertencem e que não têm relação alguma com o objeto da investigação.
Fundada em 1967, quando a primeira loja foi inaugurada na rua Aurora, no centro de São Paulo, a Casa do Pão de Queijo está desde 2024 em processo de recuperação judicial em virtude de uma grave crise financeira decorrente da pandemia de coronavírus.
Recuperação judicial é um mecanismo por meio do qual a Justiça suspende ações de execução contra uma empresa em dificuldades financeiras, estabelecendo um prazo para que apresente um plano de pagamento aos credores. Em junho, os credores aprovaram a proposta de pagamento das dívidas.
Na petição em que informa o juiz responsável pela recuperação judicial sobre o bloqueio dos R$ 3,7 milhões, a Casa do Pão de Queijo disse que esses valores são essenciais para a manutenção de sua operação e que a medida pode atrapalhar o pagamento dos credores.
A empresa pediu que o juiz do processo de recuperação informe os juízes responsáveis pelas ações contra o PCC sobre o bloqueio indevido. "O numerário não tem relação com qualquer que seja o bojo da investigação", afirmou a empresa à Justiça.
O BK disse no processo que, "apesar de sua conduta historicamente pautada pela legalidade, foi surpreendido ao ser citado pela mídia nacional como alvo da operação".
De acordo com a instituição, o bloqueio das contas gerou um cenário de "verdadeiro caos", impossibilitando-lhe "de honrar suas obrigações contratuais assumidas com milhares de estabelecimentos comerciais". O BK disse à Justiça que 3.541 estabelecimentos foram afetados pela medida, entre os quais lojas da Casa do Pão de Queijo.
Em nota enviada ao UOL no dia 26 de setembro, o escritório Fernando José da Costa Advogados, responsável pela defesa do BK Bank, disse que a empresa é regulada e autorizada pelo Banco Central do Brasil, "não possuindo qualquer relação com o crime organizado ou com as pessoas apontadas como investigadas". Na nota, afirmou que a empresa "vem colaborando integralmente com as autoridades competentes".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.