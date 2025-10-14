Humorista é condenado por piada capacitista com participante de reality
A Justiça paulista condenou o humorista Marcelo Duque a pagar uma indenização de R$ 10 mil a Bianca Sessa, que participou da 3ª temporada do programa "Casamento às Cegas", exibido pela Netflix. O humorista ainda pode recorrer.
Em 2022, em um show de stand-up, o comediante fez uma piada sobre o fato de a jovem não ter a mão esquerda, ressaltando que, quando um pessoa casa, ela usa a aliança nessa mão. O vídeo foi reproduzido na internet.
"Ela vai ser um eterna noiva", afirmou o comediante na apresentação.
Bianca disse na ação aberta contra o humorista que não esperava receber comentários maldosos em razão de sua deficiência física.
Portadora de uma deficiência congênita, ela disse que a piada foi "capacitista e preconceituosa" e que ele "debochou de sua deficiência para ganhar dinheiro".
O comediante se defendeu no processo afirmando que a comédia é uma forma de arte que, por meio de situações bem humoradas, pretende provocar o riso. Ele disse que, assim como um ator, o comediante está apenas interpretando um texto, e não está expressando uma opinião.
"Não vemos um ator que interpreta um assassino ser interpelado por ter tirado a vida de um personagem em cena", declarou na ação.
Humorista alegou não citar nomes
Ele disse que na apresentação não citou o nome da participante do reality. "A piada nada mais foi do que uma observação, e esta não foi explanada com pena ou de maneira invasiva. Foi usada com uma distorção cômica, construída através de uma hipérbole, ferramenta da língua portuguesa comumente para expressar exagero", disse.
O humorista disse ainda que Bianca o acusou de capacitismo sem levar em conta que ela própria participou de um programa que se utiliza de um termo capacitista, citando a expressão "às cegas". "As pessoas usam essa expressão como se o fato de alguém ser cego o impedisse de perceber coisas óbvias e evidentes da realidade. Ou seja, frase completamente capacitista."
Em abril, o humorista foi condenado em primeira instância a pagar uma indenização de R$ 30 mil. Ele recorreu e, em decisão tomada no último dia 11 de outubro, os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo mantiveram a condenação, mas reduziram o valor da indenização para R$ 10 mil. Ele foi proibido também de repetir a piada em seus espetáculos.
"Ao associar a deficiência física de que padece a autora do processo à incapacidade afetiva (impossibilidade de se casar), o réu trouxe à tona um estigma real vivenciado por pessoas portadoras de deficiência: a ideia de que não seriam plenas em suas relações amorosas", declarou na decisão a desembargadora Maria do Carmo Honório, relatora do processo.
