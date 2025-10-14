Humorista é condenado por piada capacitista com participante de reality

Bianca disse na ação aberta contra o humorista que não esperava receber comentários maldosos em razão de sua deficiência física.

Portadora de uma deficiência congênita, ela disse que a piada foi "capacitista e preconceituosa" e que ele "debochou de sua deficiência para ganhar dinheiro".

O comediante se defendeu no processo afirmando que a comédia é uma forma de arte que, por meio de situações bem humoradas, pretende provocar o riso. Ele disse que, assim como um ator, o comediante está apenas interpretando um texto, e não está expressando uma opinião.

"Não vemos um ator que interpreta um assassino ser interpelado por ter tirado a vida de um personagem em cena", declarou na ação.

Humorista alegou não citar nomes

Ele disse que na apresentação não citou o nome da participante do reality. "A piada nada mais foi do que uma observação, e esta não foi explanada com pena ou de maneira invasiva. Foi usada com uma distorção cômica, construída através de uma hipérbole, ferramenta da língua portuguesa comumente para expressar exagero", disse.