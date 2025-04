Francisco fará falta como voz dissonante num mundo de líderes extremistas

Este também é um mundo em que a religião é muito mais politizada. Veja as cruzes, as bíblias e os versículos exibidos no ataque ao Capitólio nos Estados Unidos em 2021. Veja as cruzes, as bíblias, os versículos e hinos em cartazes no ataque às sedes dos Três Poderes em Brasília em 2022.

Quando Donald Trump diz em sua mensagem de Páscoa que está disposto a transformar os Estados Unidos em um país mais religioso, e abre, na Casa Branca, um Escritório da Fé, isso não é sobre religião, é sobre política.

Quando Benjamin Netanyahu recorre ao Israel Bíblico, ao povo judeu do ancestral reino de Davi, isso não é sobre religião, é sobre política. As orações e versículos citados nos carros de som dos atos convocados por Silas Malafaia em defesa da anistia para os golpistas e do ex-presidente Bolsonaro, também são sobre política.

O papa Francisco era, assim, a contenção a um discurso de radicalização que encontra morada na religião. A voz de moderação e insistência no diálogo e no respeito que falta nos radicais e nos que locupletam com a polarização.

Um papa mais conservador não é apenas sobre uma mudança de estilo. Não é apenas sobre pessoas gays e trans que podem se casar na Igreja Católica ou mulheres no sacerdócio. Não é apenas sobre retroceder na simplicidade e humildade que Francisco emplacou.

Um papa mais conservador é sobre o lugar que ele ocupará em um mundo radicalizado, com a extrema direita sendo bem-sucedida no mundo, com o discurso anti-imigrante ganhando cada vez mais espaço e a usurpação de direitos das minorias sociais.