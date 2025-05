Novo papa é legado da estratégia de Francisco para frear ultraconservadores

A atitude foi uma resposta de Bergoglio aos constantes ataques feitos por Burke, que se tornou um dos maiores críticos do papa, unindo em torno de si um grupo de bispos contrários à abertura promovida por Francisco.

Ainda em 2023, Francisco removeu o bispo Joseph E. Strickland do governo pastoral da Diocese de Tyler, no Texas, após uma visita apostólica conduzida por dois bispos, por ordem do próprio Francisco.

Como Burke, Strickland foi um conservador extremamente crítico ao papa, acusando Francisco inclusive de minar a fé católica.

Francisco jogou em silêncio e fez os movimentos necessários. Não é possível afirmar que o papa agora falecido fez exatamente a estratégia que este texto sugere.

Mas não deixa de ser interessante como ele nomeou e deu cada vez mais destaque internamente a um bispo norte-americano que partilha de sua simplicidade e abertura, e que era tão próximo da realidade latino-americana que possui também uma cidadania peruana. Não é possível afirmar que Francisco desenhou esse legado.

Com a eleição de Donald Trump, com o mundo profundamente desestabilizado por sua política imprevisível, seu uso do cristianismo como política retrógrada e autoritária, o ultraconservadorismo católico americano seria uma força cada vez mais incômoda.