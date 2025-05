A superioridade de Marina, a estupidez de Rogério e a misoginia de Valério

São homens forjados na radicalização política, física e verbalmente. Que se comunicam com a linguagem da violência e da imposição. Ou desejam "enforcar" as mulheres que não lhes obedecem, ou exigem que elas se recolham aos lugares que eles determinam.

A vergonha de ontem no Senado não é muito sobre Marina. Porque Marina Silva é, de longe, a figura mais prestigiada internacionalmente do governo, depois do presidente Lula.

Sua voz e sua liderança estão no nível das grandes autoridades políticas que são reconhecidamente negociadoras das grandes questões globais. Marcos Rogério e Plínio Valério seriam incapazes de diminuir Marina Silva.

São claramente dois homens minúsculos, irrelevantes politicamente no país, diante de uma personalidade gigante demais para "pôr-se no seu lugar". Então, não foi sobre Marina.

A vergonha maior e o maior derrotado do infame dia 27 de maio foi do próprio Senado. Levaram a Casa ao fundo do poço, entregaram a condução de uma comissão a um parlamentar que fala e se porta de forma claramente misógina, desrespeitosa e debochada.

Permitiram a presença e garantiram a fala ao mesmo senador que achou razoável dizer que se esforçava para não enforcar a ministra ao ouvi-la falar.