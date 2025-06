O Brasil não virou evangélico e segue diverso. Graças a Deus

A ideia de um Brasil que poderia se tornar evangélico nunca teve qualquer âncora com a realidade. A expectativa de que o IBGE mostraria, com seu tão esperado censo, que os evangélicos ultrapassariam, em muito, os 30% da população, mostrou-se, na verdade, uma projeção. Quando a realidade veio, o segmento evangélico, segundo o censo do IBGE divulgado nesta manhã, saiu de 21,6%, em 2010, para 26,9%, em 2022.

Nas últimas décadas, o que definitivamente cresceu muito acima dos 30% foi o número de citações referente aos evangélicos na imprensa brasileira. Evangélicos dominaram o imaginário social brasileiro como um grupo que converteria o país. Há pelo menos duas décadas não há eleições, sobretudo para presidente, em que os evangélicos não ocupem o centro dos debates e da disputa política por seu voto.

A imprensa passou a falar do "voto evangélico", como se fosse possível que indivíduos tão diferentes em classe social, território, raça, gênero, condição financeira, necessidades, herança cultural e familiar etc. pudessem votar, em conformidade, em um mesmo candidato única e exclusivamente por serem evangélicos.