A taxação é sobre Trump; Bolsonaro segue sendo irrelevante, embora útil

Parece que a imaturidade e o descompromisso com o país ganha novos contornos quando o mais importante é atingir Lula, custe o que custar. A frase "a culpa é do Lula" parece uma birra de criança que torce para tombo do coleguinha para poder dizer "bem feito".

Se Bolsonaro é irrelevante para Trump, imagina cada um deles e delas. Imagina conviver com a vergonha de aceitar e celebrar acriticamente qualquer decisão do presidente dos Estados Unidos, mesmo vendo o tamanho do estrago que ele pode causar, e achar isso o máximo.

É verdade, é difícil imaginar que o Brasil tenha força econômica e política o suficiente para fazer frente a um confronto tarifário direto com os Estados Unidos. Saber negociar e não cair em provocações vai ser preciso, e o governo brasileiro vai ter de ter calma e habilidade para isso. Mas, seja como for, a ignorância acrítica, ressentida e vergonhosa da oposição bolsonarista será histórica.