Malafaia tem semana de celebridade, farsa e arrependimento

Malafaia parecia pronto para enfrentar a repercussão da inclusão do seu nome em um inquérito do Supremo Tribunal Federal. Afinal, seus ataques ao STF e, particularmente, a Alexandre de Moraes não são de agora. Dá até para dizer que ele procurava há muito tempo por algo assim.

Ele gosta de holofotes. Gosta de ser visto e ouvido. Por isso grita sempre que pode. Há anos, entoa o coro "Alexandre de Moraes, ditador de toga". Sua gritaria já virou caricatura. Ele ama a mídia e, sem dúvida, adorou ser o centro das atenções nesta semana.

O que não esperava era o efeito colateral: o linguajar desbocado e os palavrões em áudios com os Bolsonaros roubaram a cena. O desconforto provocado em sua comunidade evangélica, nos fiéis de sua enorme igreja, foi o golpe mais duro. O contra-golpe que não foi calculado.