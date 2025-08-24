Malafaia tem semana de celebridade, farsa e arrependimento
Malafaia parecia pronto para enfrentar a repercussão da inclusão do seu nome em um inquérito do Supremo Tribunal Federal. Afinal, seus ataques ao STF e, particularmente, a Alexandre de Moraes não são de agora. Dá até para dizer que ele procurava há muito tempo por algo assim.
Ele gosta de holofotes. Gosta de ser visto e ouvido. Por isso grita sempre que pode. Há anos, entoa o coro "Alexandre de Moraes, ditador de toga". Sua gritaria já virou caricatura. Ele ama a mídia e, sem dúvida, adorou ser o centro das atenções nesta semana.
O que não esperava era o efeito colateral: o linguajar desbocado e os palavrões em áudios com os Bolsonaros roubaram a cena. O desconforto provocado em sua comunidade evangélica, nos fiéis de sua enorme igreja, foi o golpe mais duro. O contra-golpe que não foi calculado.
De início, tentou posar de autêntico e forte. Parece que não convenceu. Ontem, gravou um vídeo raro: para se justificar. Disse que respondia a críticas de irmãos evangélicos sobre seu "jeito de falar". A verdade é que Malafaia se viu isolado no campo evangélico e, claro, ficou meio indefensável diante da enorme membresia de sua própria igreja.
Não é por acaso que o seu vídeo vem no sábado, véspera de domingo, o dia de encarar a sua igreja no púlpito, cara a cara. Hora de falar como pastor, como as ovelhas esperam.
Você, como eu, provavelmente nunca viu um vídeo gravado por Malafaia em que ele repete tantas vezes que também é um pecador. O homem que gosta de ostentar poder, de repente corre para se mostrar um pecador como qualquer um. Por quê?
Tradicionalmente, a imagem —ainda que estereotipada— que recai sobre os evangélicos, principalmente os pentecostais, corrente de Malafaia, é a de que esse grupo teria uma aversão ao uso de palavrões.
"Não falar palavrão" é definitivamente um daqueles "estereótipos morais" que pairam sobre os chamados "crentes" (assim como não fumam, não bebem, não usam drogas, não pulam carnaval etc.).
Pode não ser importante para a sociedade como um todo, mas, para um crente evangélico pentecostal, tem peso. Nenhum crente espera ouvir de um pastor, mesmo quando enfurecido, um linguajar constrangedor e recheado de palavrões.
No vídeo, Malafaia —acostumado a esbravejar ataques sistemáticos aos seus alvos, quase sempre sem recorrer a qualquer versículo bíblico— citou nove versículos bíblicos em cinco minutos, numa estratégia clara de persuadir o público evangélico.
Curioso que a primeira passagem bíblica citada por Malafaia seja a do Evangelho de Mateus, capítulo 7: "Não julgueis, para que não sejais julgados". Chega a ser irônico que ele tenha recorrido a essa passagem.
Afinal, ele fez da condenação de opositores uma marca. Vive chamando desafetos de "hipócritas", "canalhas", "esquerdopatas", "bandidos". Sempre de dedo em riste. Agora pede para não ser julgado. Clama por misericórdia.
E o que dizer de sua citação "quem não tem pecado que atire a primeira pedra", que vem do Evangelho de João? Seria bom saber de Malafaia quais pecados ele acha que devem ser considerados como tais. Porque a artilharia de pedras atiradas por Malafaia é grande, vasta e contra muita gente.
Chegou até a pedir perdão. Ao dizer "me perdoem, porque eu tenho fraquezas", deixou claro: teme sua própria comunidade de fé —que é também sua base de prestígio e renda.
Mesmo assim, tenta transformar o episódio em "liberdade religiosa". Mas sabe que não é disso que se trata. Ao insistir no argumento, mostra sua covardia.
Malafaia precisa que sua base acredite que ele é perseguido por ser "o" líder evangélico. Não apenas um líder, mas "o" líder. Depende disso para que ignorem o que o processo do inquérito envolve e releve seus maus hábitos em mensagens privadas.
Os fiéis da Assembleia de Deus Vitória em Cristo conseguem separar o pastor dos cultos do homem raivoso que ataca adversários e adora mídia. Às vezes, isso soa como coragem. Mas há limites: ninguém tolera um pastor que, com a mesma boca que prega no domingo, despeja palavrões no dia a dia. Isso já é flertar demais com a farsa.
