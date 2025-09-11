A morte de Charlie Kirk e o que esperar do cenário de radicalização dos EUA
O triste assassinato de Charlie Kirk, influente jovem líder de direita dos Estados Unidos, foi acolhido com dor e espanto pelo governo Trump. É verdade, Trump perdeu um apoiador fundamental, principalmente para lhe garantir a adesão da juventude conservadora.
Mas o atentado que tirou a vida de Kirk também pode ser, e provavelmente será, fundamental para o governo Trump restaurar sua coesão conservadora interna nos Estados Unidos.
O governo vivia um momento muito peculiar em busca de fortalecer e (re)acender a sua base mais ampla, para além da fidelidade dos cristãos brancos conservadores e dos brancos mais pobres que o sustenta em sua maioria.
O fôlego da política de deportação em massa de Trump, acontecendo de maneira indistinta e prometendo garantir a segurança do país, parece estar chegando a um limite, e pesquisas recentes têm mostrado queda contínua de apoio dos americanos.
Também há queda nos resultados da economia, a despeito de a inflação ter surpreendido positivamente, apesar das tarifas. O governo Trump tem falhado e fracassado em gerar empregos.
Trump fracassa em negociações internacionais, produzindo bravatas públicas sobre avanços em conversas com líderes de Rússia e Ucrânia que não têm alterado absolutamente nada o ritmo da guerra.
O republicano tem arrastado e intensificado animosidades com governos estaduais democratas, interferindo em políticas cotidianas ao recorrer sempre à Guarda Nacional — como se esse poderoso efetivo militar não tivesse nada mais relevante, sério e estratégico para se envolver.
Pois bem, o assassinato de Charlie Kirk surge como um poderoso catalisador. A dor de Trump pode ser verdadeira. Afinal, de fato, Kirk foi fundamental para a campanha de Trump. Sua mobilização de jovens conservadores em escala nacional, através das ações e eventos do Turning Point, foi crucial para levar o eleitor jovem para Trump.
Além disso, Kirk se tornou um porta-voz influente do cristianismo conservador, sem ser ele uma liderança religiosa. Enfrentou conservadores poderosos, como o jornalista Tucker Carlson e o extremista Nick Fuentes, que criticaram publicamente Israel e a decisão de Trump de defender incondicionalmente o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e sua política ofensiva em Gaza.
Não por acaso, Netanyahu chamou Kirk de "amigo fervoroso de Israel" e disse que ele foi um defensor "da civilização judaico-cristão".
Uma imagem como a do assassinato "transmitido ao vivo" de Charlie Kirk será explorado com força por Trump e pela extrema direita em geral. A verdade é que a extrema direita não tinha essa imagem para "rivalizar" (perdoem o termo ruim) com a esquerda, os democratas ou o campo progressista.
O assassinato de Malcolm X, na frente de todos, em 1965, levou-o ao lugar na história da luta pela libertação e autonomia do povo afro-americano. O pastor Martin Luther King Jr., dispensável dizer, ao ser assassinado, em 1968, enraizou um legado que o tornou herói nacional, digno de um feriado americano.
Mesmo John Kennedy —não um ativista, mas um político, estrela do Partido Democrata, comprometido com um horizonte de mudanças sociais fundamentais da sociedade americana— marcou a política americana ao ser assassinado com um registro ao vivo, transmitido para todo o mundo.
E ainda poderíamos falar de George Floyd, cujo assassinato, lento e gradual, tendo o joelho do policial branco Derek Chauvin sobre o seu pescoço enquanto ele dizia que não conseguia respirar, gerou uma onda de protestos antirracistas que varreu o mundo e provocou mudanças, sutis, mas relevantes, no campo da violência policial e do debate racial nos Estados Unidos
O grande herói republicano assassinado publicamente segue sendo Abraham Lincoln. Ele foi morto em um teatro, em 1865, por um confederado, isto é, um defensor da escravidão.
Não que republicanos ou simpatizantes conservadores ativistas não tenham sido assassinados. Mas não é tão notória a soma de sua contribuição e repercussão nacionais com a condição de um atentado que se faz à luz do dia, público, como o próprio Trump sofreu e sobreviveu.
Tudo isso, para dizer o que o governo Trump tem em suas mãos, e vai usar. O que a direita e a extrema direita globais têm em suas mãos, e vão usar.
Já em sua declaração em vídeo postado em suas redes, Trump linka a imagem do seu atendado, ao qual sobreviveu, ao atentado que matou Kirk.
O bilionário Elon Musk se apressou em postar uma única e direta frase: "A esquerda é o partido do assassino". Musk não sabe disso, pois, até o momento em que este artigo está sendo escrito, a identidade e o pertencimento político do atirador não é conhecida.
A retórica do próprio Trump é presumir que o assassinato de Kirk seria consequência direta do "radicalismo da esquerda". Uma bandeira que se levanta, buscando coesão social em torno de uma tragédia real.
O momento é de lamento. O assassinato de Kirk acende um sinal perigoso do nível de radicalização e violência política nos Estados Unidos. Kirk foi assassinado no mesmo dia em que um novo tiroteio aconteceu em mais uma escola do país, no Colorado, deixando quatro estudantes feridos.
