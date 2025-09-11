A morte de Charlie Kirk e o que esperar do cenário de radicalização dos EUA

O fôlego da política de deportação em massa de Trump, acontecendo de maneira indistinta e prometendo garantir a segurança do país, parece estar chegando a um limite, e pesquisas recentes têm mostrado queda contínua de apoio dos americanos.

Também há queda nos resultados da economia, a despeito de a inflação ter surpreendido positivamente, apesar das tarifas. O governo Trump tem falhado e fracassado em gerar empregos.

Trump fracassa em negociações internacionais, produzindo bravatas públicas sobre avanços em conversas com líderes de Rússia e Ucrânia que não têm alterado absolutamente nada o ritmo da guerra.

O republicano tem arrastado e intensificado animosidades com governos estaduais democratas, interferindo em políticas cotidianas ao recorrer sempre à Guarda Nacional — como se esse poderoso efetivo militar não tivesse nada mais relevante, sério e estratégico para se envolver.

Pois bem, o assassinato de Charlie Kirk surge como um poderoso catalisador. A dor de Trump pode ser verdadeira. Afinal, de fato, Kirk foi fundamental para a campanha de Trump. Sua mobilização de jovens conservadores em escala nacional, através das ações e eventos do Turning Point, foi crucial para levar o eleitor jovem para Trump.

Além disso, Kirk se tornou um porta-voz influente do cristianismo conservador, sem ser ele uma liderança religiosa. Enfrentou conservadores poderosos, como o jornalista Tucker Carlson e o extremista Nick Fuentes, que criticaram publicamente Israel e a decisão de Trump de defender incondicionalmente o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e sua política ofensiva em Gaza.