E Meirelles, assim como o atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, só baixou a taxa de juros quando a situação econômica do país permitiu.

Da mesma forma, Lula considera normal a diferença de opinião sobre economia, que ocorre agora entre a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

E Lula não acha que essa diferença, por si só, atrapalhe o governo.

Por enquanto, a avaliação do Planalto é de que a discussão está dentro dos limites do razoável. E é até salutar para manter a área econômica atenta ao fato de que este é um governo do PT, apesar das alianças à direita com o centrão e algumas forças liberais.

Depois, mais tarde, dependendo do andar da carruagem, é que se vai saber quem vence de fato a disputa.

Meirelles venceu. Ajudou a economia do país e foi reconhecido por Lula. Se a economia agora for bem, com Fernando Haddad à frente, o ministro poderá até sair com as bençãos de Lula para ser um futuro candidato a presidente da República.