Governo faz acordo com Congresso para liberar emendas e tira pacote da UTI

O governo Lula realizou acordo com o Congresso Nacional para liberar para emendas e tirar pacote, afirmou o colunista Tales Faria no Análise da Notícia, do Canal UOL, nesta terça-feira (10).

Antes de ser internado às pressas, em São Paulo, Lula convidou ontem (9) os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para debater a liberação de emendas. A reunião foi realizada em Brasília e durou cerca de uma hora e meia.

O convite para a reunião se deu após o ministro do STF Flávio Dino manter as condições impostas por ele para a liberação de emendas, condição imposta informalmente por parlamentares, nos bastidores, para a votação do pacote fiscal.