'Se Haddad afundar, governo vai junto': Lula convence PT a apoiar ministro

Ontem, Haddad participou de uma reunião da Executiva Nacional da sigla para tratar de dois temas caros ao governo: o consignado privado e o projeto de ampliação da isenção do IR (Imposto de Renda) para quem ganha até R$ 5.000. Ele foi aplaudido pelos membros da cúpula petista, mostrando o momento favorável na relação com o partido, após períodos de turbulência em que foi cobrado por promover um "austericídio".

Apesar do bom momento da economia brasileira, com desempenho do PIB (Produto Interno Bruto) favorável e o baixo índice de desemprego, a alta de preços dos alimentos tem atrapalhado a popularidade de Lula, segundo pesquisa divulgada pela Quaest, no fim de janeiro. Oito em cada dez entrevistados disseram ter percebido aumentos de valores no último mês. O petista disse atuar ao lado de outros ministros, como Haddad, para solucionar o preço dos alimentos.

