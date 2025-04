Câmara quer trocar Glauber Braga por Chiquinho Brazão

A gente não pode ter muito otimismo com a atitude do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que adiou por 60 dias a análise que a Comissão de Constituição e Justiça terá que fazer da decisão do Conselho de Ética da Câmara pela cassação de Glauber Braga.

Nada mudou, aparentemente, no interesse do centrão e do Arthur Lira de cassarem o Glauber. E há uma outra questão por trás.

O centrão está se preparando para forçar um toma lá dá cá nesse caso: se não for cassar o Glauber, também não cassaremos o Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ).

Um absurdo. Brazão é acusado de assassinato, enquanto o Glauber o que fez foi chutar um provocador, forçando sua saída da Câmara.

O deputado de fato quebrou o decoro, mas não é o caso de cassação. Merece uma punição, advertência, suspensão do mandato... Sei lá! Mas não a cassação. Chiquinho Brazão, por sua vez, é acusado de assassinato.

Desculpa a palavra, mas esse troca-troca será uma jogada suja no centrão se ocorrer.