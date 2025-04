Lula aproveita funeral do papa para ajustar articulação com Congresso

O papa Francisco deixou como herança para o presidente Lula mais uma oportunidade de ajustar sua relação com o Congresso.

O presente papal é tão mais importante devido à crise que se desenhava com a desistência do líder do União Brasil na Câmara, Pedro Lucas Fernandes (MA), de aceitar o convite para assumir como ministro das Comunicações.

O deputado foi indicado para o cargo pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União AP). Lula já convidou Alcolumbre para acompanhá-lo na viagem a Roma para participar do funeral do papa.