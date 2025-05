Bolsonaro insiste na anistia e força seu partido contra redução de penas

A cúpula do centrão no Congresso e a parcela não bolsonarista do PL apoia a proposta, mas Bolsonaro e seu generais não aceitam. Enquanto isso, a ordem da cúpula do PL, obediente a Bolsonaro, é tentar obstruir as votações na Câmara.

Seria uma forma de fazer o presidente da Casa, Hugo Motta, pautar o projeto de anistia, mas Motta não está cedendo e, pelo contrário, o PL está se queimando com a antigos aliados do centrão. Isso deixa mais irritada ainda a ala não bolsonarista em relação às pressões de Bolsonaro.

Mas o líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante, está irredutível. Ele é ligado ao pastor Silas Malafaia, que tem divulgado vídeos enfáticos contra a anistia. Perguntei a Sóstenes se tem como o PL votar a proposta de Alcolumbre. "Até agora, é só notícia. Se for anistia podemos avaliar o texto, mas se for redução de penas, não", afirmou.

Segundo ele, as prisões foram "uma injustiça" e "só se repara injustiça, com anistia e não com redução de penas". Ou seja, a queda de braço agora é entre os ultraconservadores.