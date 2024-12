Senadores tentam 'revanche' da indústria contra Imposto do Pecado

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo de refrigerantes está associado a riscos aumentados de obesidade e diabetes, e por isso a recomendação de taxação.

O próprio Cardoso menciona o argumento na emenda que apresentou. Mas ele minimiza o potencial prejudicial à saúde do refrigerante, argumentando que as calorias ingeridas são insignificantes na dieta média brasileira e que o imposto afetaria a cadeia de empregos que a indústria gera.

"A proposta de taxar bebidas açucaradas não se alinha com a realidade brasileira e suas particularidades nutricionais e econômicas. Políticas mais eficazes e abrangentes, focadas na educação nutricional e na conscientização sobre consumo moderado, seriam mais apropriadas", diz Cardoso no documento.

Outros senadores como Omar Aziz (PSD-AM) declararam apoio na sessão da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) nesta quarta-feira (11).

Outra mudança apresentada no Senado é a inclusão de um artigo, o 437, que prevê a redução de até 25% na alíquota do imposto do pecado para as empresas que realizarem ações de mitigação de danos causados à saúde e ao ambiente.

A redação do artigo não fornece maiores detalhes sobre quais ações seriam essas. Segundo a equipe da ACT Promoção da Saúde, entidade da sociedade civil que acompanha a votação in loco, o texto pode acabar permitindo que uma "campanha de conscientização" promova redução de imposto.