O (outro) dia em que o avião de Lula arremeteu

Por ventos fortes, o avião que levava Lula a Sorocaba (SP) hoje precisou arremeter. Não foi a primeira vez que o presidente passou por uma dessas.

O agora presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, conta do voo que voltava de Brasília no finalzinho dos anos 1980.

Levava ele próprio, Lula, o então presidente da Câmara, Ulysses Guimarães, e Mario Covas, que era na época senador.