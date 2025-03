Julgamento de Bolsonaro no STF tem ironia de Dino e 'humilhação' de general

"Em 12 de dezembro foi inserida a idêntica minuta encontrada na casa de Anderson Torres. Ela circulava pela internet com a data de inserção", respondeu Novacki.

"Inserção onde?", questionou Dino. "Na internet." "Publicamente?", tentou entender o ministro. "Isso."

A minuta foi encontrada na casa de Torres exatamente um mês depois da data mencionada pelo advogado, no dia 12 de janeiro de 2023, quando Dino havia assumido o Ministério da Justiça em seu lugar. Na ocasião, Dino afirmou que o achado era gravíssimo. "Se um dia alguém me entregar um documento dessa natureza, na condição de ministro da Justiça, será preso em flagrante, porque se cuida de uma ideia criminosa contra o Estado democrático de Direito".

Em 12 de dezembro, Lula foi diplomado pela Justiça Eleitoral, e bolsonaristas tentaram invadir a sede da Polícia Federal, em Brasília, botaram fogo em carros e ônibus e cercaram o hotel onde o petista estava hospedado.

Hamlet e a humilhação do comandante

Andrew Fernandes Faria, advogado do ex-comandante do Exército Paulo Sergio Nogueira, citou o clássico de Shakespeare uma passagem em que Hamlet diz que, se as pessoas forem sempre tratadas como merecem, ninguém escapa do chicote.