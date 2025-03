Em julgamento de Bolsonaro, Dino acena à revisão da Lei de Anistia de 1979

Com a frase talvez de maior impacto do julgamento que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro réu, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, deu uma pista quanto a um caso correlato, a revisão da Lei de Anistia de 1979.

Dino, um dos membros da Primeira Turma, que julga a trama golpista, rebateu tentativas de se relativizar a gravidade dos atos analisados e do 8/1.

"No dia 1º de abril de 1964 também não morreu ninguém. Mas centenas e milhares morreram depois. Não importa se isto é no dia, no mês seguinte ou alguns anos depois. Golpe de Estado mata", discursou.