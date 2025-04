Esquerda ensaia 'ato do batom' para engajar militância contra anistia

"Já sabemos o que os ricos brasileiros, a elite brasileira pensa. Não pode cobrar Imposto de Renda deles de jeito nenhum. Tem que continuar cobrando imposto na folha de pagamento do trabalhador, 27,5% de todo mundo que ganha acima de R$ 6 mil, porque eles não querem pagar imposto", criticou.

Para Dirceu, a elite já "abraçou" o governador Tarcísio de Freitas na disputa presidencial em 2026.

"Na verdade Tarcisio está prometendo pra eles a privatização da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES, da Previdência", disse.

Tarcísio tem se movimentado para viabilizar uma candidatura presidencial, mas tem dito que só vai se Bolsonaro o apoiar. Favorável a uma plataforma liberal e de privatizações ainda não explicitou quais empresas públicas ele venderia se eleito presidente.

A esquerda articulou manifestações no domingo passado, mas elas tiveram adesão baixa. O cantor Chico César mencionou isso na PUC

"No meu show ontem [no domingo] começaram a gritar "sem anistia" e eu perguntei quantas pessoas aqui foram à passeata. Uma minoria, bem pouquinho. Eu disse ó, não adianta ficar só nas redes, tem que ir para a rua", conclamou.