Revisar anistia de 1979 corrigirá 'impunidade intolerável', diz entidade

Advogado, filho de um preso político torturado na ditadura militar, Beto Vasconcelos vai representar a Comissão Arns no julgamento da revisão da Lei de Anistia no Supremo Tribunal Federal.

Organização da sociedade civil voltada à defesa dos direitos humanos, a Comissão Arns entrou com pedido de amicus curiae (amigo da corte) para atuar nas ações que discutem o perdão a crimes cometidos por agentes da repressão.

Relatados pelos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, os julgamentos definirão se a Lei da Anistia vale para casos de graves violações de direitos humanos como tortura e crimes permanentes como desaparecimentos forçados, como no caso do ex-deputado Rubens Paiva, retratado no filme "Ainda estou aqui".