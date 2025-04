Deputado do PL se nega a assinar urgência para anistia e defende meio-termo

Único deputado do PL que se recusou a assinar o pedido de urgência para o projeto de anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro, Antonio Carlos Rodrigues (SP) é favorável a uma solução intermediária entre os Três Poderes.

Ex-senador e ex-ministro dos Transportes de Dilma Rousseff (PT), Rodrigues defendeu um "meio-termo", aliviando a pena para quem cometeu crimes considerados menos graves como dano ao patrimônio da União.

No entendimento do deputado, abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado são crimes mais graves e impassíveis de um eventual perdão. "Anistia geral, sou contra", disse. Segundo Rodrigues, o ex-presidente Jair Bolsonaro, também do PL, ficaria de fora da lista de beneficiários.