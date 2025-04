Após criticar isolamento, Kakay vê reação de Lula: 'Um craque'

Depois de lamentar o "isolamento" do presidente Lula e um comportamento diferente do que teve nos primeiros dois mandatos, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, agora vibra com o que enxerga como uma reação.

"Lula é imbatível quando quer fazer política. O maior líder da história do Brasil. Um craque. Agindo assim, será nosso candidato em 2026 e vai governar pela quarta vez o Brasil. Quero escrever uma carta para ele quando ganhar em 2026 com uma frase simples: O Brasil agradece!", disparou Kakay em mensagem a seus contatos no WhatsApp.

À coluna, ele esclareceu que se refere à "postura de conversar com todo mundo, fazer jantar, almoço, viajar com deputados e senadores".