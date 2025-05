Motta agora também negocia com governo e centrão alívio de penas do 8/1

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), articula um projeto para modular a pena dos condenados pelo 8 de Janeiro, em paralelo aos esforços de Davi Alcolumbre (União-AP) no Senado em aprovar matéria com o mesmo objetivo.

Segundo o deputado Doutor Luizinho (RJ), líder do Progressistas (agora UP, federado com o União Brasil), uma reunião com a cúpula da Câmara na segunda-feira (5) deu início à articulação.

A ideia é avançar nos termos do projeto nesta semana e na próxima, para possivelmente levar a voto ainda neste mês. Motta e aliados querer obter apoio inclusive de governistas.