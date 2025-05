Líder do PT, Lindbergh se opõe a 'anistia modulada' articulada por Motta

Segundo Lindbergh, o texto do Senado é negociado com ministros do Supremo Tribunal Federal. Já o projeto da Câmara, de acordo com ele, poderia abrir brechas para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados dele que são réus pela trama golpista.

"Olha a correlação de forças aqui", disse o líder do PT, sobre a maioria de direita da Câmara. "Não é um ambiente controlado."

De acordo com o líder do Progressistas, Doutor Luizinho (RJ), a solução costurada por Motta tem respaldo da maioria da Casa, que quer superar o impasse da anistia ao 8/1 para dar andamento a outras pautas.

A divergência estaria isolada entre bolsonaristas e petistas aguerridos, que se beneficiam da disputa polarizada para reafirmar suas posições políticas.

A cúpula da Câmara, no entanto, pretende angariar o voto inclusive de governistas pragmáticos para aprovar o que chama de "anistia modulada", com o argumento de que ela não vai beneficiar Bolsonaro nem militares denunciados.