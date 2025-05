O banquete em que Alcolumbre ganhou a imperatriz do Japão

Em Brasília circula um caso recente que mostra as habilidades políticas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Aconteceu no Japão durante a viagem oficial do presidente Lula, em março. A comitiva brasileira foi jantar com o imperador Naruhito no Palácio Imperial, em Tóquio.

Na mesa principal, foram acomodadas nesta ordem as autoridades: Alcolumbre, a imperatriz Masako, Lula, o imperador e Janja.