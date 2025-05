Comissão sobre Código Civil terá Damares Alves e será presidida por Pacheco

A comissão especial sobre mudanças no Código Civil no Senado terá uma composição mais inclinada à direita, com a bolsonarista Damares Alves (Republicanos-DF) em suas fileiras.

Uma das congressistas mais radicais da atual legislatura, Damares se envolveu com os trabalhos de reforma desde a formulação do projeto de lei pela comissão de juristas instituída no Senado em 2023.

O presidente da comissão deverá ser o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente da Casa e autor do projeto.