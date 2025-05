Cotado para a Presidência, Tarcísio 'vende' o Brasil a investidores em NY

Tarcísio de Freitas, governador de SP, participa de evento fechado do Itaú em Nova York Imagem: Reprodução

Tarcísio mencionou o período em que morou na Amazônia e na Bahia e falou do tamanho do Brasil e da riqueza do país em recursos naturais.

Reservadamente, o governador condiciona uma candidatura ao apoio formal de Bolsonaro. Na palestra em Nova York, disse que sente ter uma dívida com o ex-presidente, que o nomeou ministro da Infraestrutura e depois o lançou candidato a governador, mesmo ele sendo um carioca residente em Brasília.

Inelegível, Bolsonaro aguarda um julgamento que pode condená-lo por tentativa de golpe de Estado e é pressionado a apoiar Tarcísio para 2026. Aliados ventilam a hipótese de ele lançar sua esposa, Michelle Bolsonaro, como candidata a vice de Tarcísio.