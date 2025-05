Em propaganda, PL ventila presidente da Alesp para suceder Tarcísio

O PL de Jair Bolsonaro convidou e o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aceitou estrelar a nova peça de propaganda do partido ao lado do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual André do Prado.

A peça será veiculada nesta sexta-feira (23) à noite. "É isso aí, André, São Paulo está avançando na direção certa", diz Tarcísio. "E vai continuar", responde Prado.

Diante das apostas de que Tarcísio poderá sair candidato a presidente em 2026, aumentaram as movimentações para sua sucessão no governo paulista.