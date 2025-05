Aliado de Lula, Eduardo Paes festeja Tarcísio em jantar do PSD

Aliado do presidente Lula, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), festejou o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em jantar do PSD no domingo (25).

Durante seu discurso, Tarcísio elogiava a organização do PSD e novas filiações. Paes o interrompeu: "Então vem pra cá também", brincou.

Segundo relatos, Paes falou no seu estilo "carioca despachado", de forma "leve e simpática".