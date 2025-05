Lula liga pra Marina para se solidarizar após ataques no Senado

O presidente Lula telefonou para a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, para se solidarizar após as agressões verbais que ela sofreu em audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado, nesta terça-feira (27).

Marina perguntou como Lula se recuperava da crise de labirintite que o fez interromper a agenda ontem.

"Me senti melhor depois que você tomou a decisão de se retirar da comissão. Você fez certo. Era isso mesmo que você deveria ter feito", Lula respondeu.