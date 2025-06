Às vésperas de depor, Bolsonaro se mostra frustrado com anistia na Câmara

Mas, na leitura de Bolsonaro, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), deu indicação de que não levará a pauta da anistia adiante, pelo menos não no ritmo que ele e seu grupo queriam.

Na iminência de seu julgamento no Supremo Tribunal Federal, tampouco se mostrou esperançoso de escapar de uma condenação.

Com isso, a perspectiva de o ex-presidente ir preso fica cada vez mais concreta, de acordo com relatos de quem esteve com ele a portas fechadas recentemente.