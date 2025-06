Onde estava Dino quando Bolsonaro o citou em depoimento no STF

Naquele ano, Dino perdeu a eleição para governador do Maranhão para Roseana Sarney (MDB), que ganhou com 50,08% dos votos válidos. A maioria estreita de votos que deu a vitória em primeiro turno foi questionada no Maranhão.

O ministro havia sido juiz eleitoral no estado. Costuma contar o caso de uma eleição que ele acompanhou nessa função. Faltava chegar uma urna para contabilizar todos os votos. Quando chegou a tal urna, saiu um caranguejo de dentro. O então juiz então anulou os resultados daquela urna. A urna do caranguejo era no tempo do voto do papel.

A urna do caranguejo era no tempo do voto do papel. Depois disso, ele argumenta, a Justiça aprimorou o sistema eleitoral com auditoria, biometria e outros mecanismos de segurança.

Flavio Dino não tem acompanhado a nenhum depoimento de testemunha nem réu no julgamento da trama do golpe, segundo sua assessoria.