'Um ateu não resiste à Fazenda'; Haddad faz piada das agruras do cargo

Em jantar organizado pelo grupo Prerrogativas nesta sexta-feira (13), em São Paulo, o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, fez piadas com as agruras do cargo que ele exerce.

Antes de começar uma fala para os advogados e empresários presentes na casa de Rodrigo de Castro, em Higienópolis, Haddad deu um aviso.

"O 'body language' [linguagem corporal, em inglês] do ministro da Fazenda numa sexta-feira à noite, mesmo com dólar caindo, é sempre assim", disse em tom bem-humorado, se antecipando a comentários sobre seu cansaço. Não é reflexo de nenhuma má notícia. "Eu termino as semanas sempre cansado."