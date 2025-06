Após 'revertério' na Câmara, Haddad critica avanço de atrito e elogia Lira

Em jantar organizado por advogados do grupo Prerrogativas nesta sexta-feira (13), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que não consegue extrair dos líderes do Congresso o nível de adesão a projetos que visem reorganizar as contas públicas, em meio à pressão deles mesmos para fazer superávit fiscal.

"Não consigo estimar o índice de apoio e é isso que estamos pedindo para os presidentes das Casas, que a gente possa se reunir e medir o pulso. Um tema como devedor contumaz tem apoio ou não tem? Quem está segurando a votação? Aposentadoria de militares dá para mexer? Indexador de um fundo ou outro, o que tem aderência? A gente não está conseguindo medir isso", relatou a uma plateia em sua maioria formada por advogados e empresários.

Ele fez menção à reunião de domingo passado com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e líderes de ambas as Casas, em que apresentou as propostas que formalizaria três dias depois para compensar o recuo no decreto do IOF. São medidas como cobrança de 5% de imposto sobre títulos LCI e LCA (letras de crédito imobiliário e do agronegócio), hoje isentos.