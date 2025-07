Petistas veem armadilha para Lula em campanha de ricos contra pobres

O problema é que isso amplia a animosidade do centrão com o governo Lula e, não raro, reverte-se em derrotas como a derrubada do decreto que aumentou o IOF.

Ou seja, na avaliação de petistas, o governo precisará saber a hora de mudar de assunto se não quiser voltar ao enfrentamento direto com o Congresso.

Para eles, não se ganha a eleição com um discurso de distribuição de renda e justiça tributária. Alianças com o centro terão de ser bem costuradas para se conquistar a maior parcela do eleitorado brasileiro.