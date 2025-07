Em Miami, Eduardo Bolsonaro diz que não volta e que sonha com Moraes preso

Com moletom do Texas, mochila do filme 'Frozen' e uma boneca nas mãos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pousou em Miami neste sábado (26) à noite com o filho caçula, de quase dois anos.

Ele disse à coluna que não voltará ao Brasil "para não ser preso, tá louco", sem explicar como fará para manter o mandato à distância.

A licença que tirou para viver nos Estados Unidos e trabalhar por sanções ao Brasil e ao Supremo Tribunal Federal expirou na semana passada.