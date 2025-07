Paulo Figueiredo antecipou 'presente dos EUA' na véspera de sanção a Moraes

O comentarista Paulo Figueiredo antecipou "uma grande surpresa positiva, um presente dos Estados Unidos para os amantes da liberdade no Brasil" na véspera da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Aliado do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nas articulações contra o STF com o governo Trump, Figueiredo deu as declarações ontem no programa que leva seu nome no YouTube.

Aproveitou para zombar "daqueles que estão no mundo da lua, liderados pelo astronauta", em referência aos senadores, entre os quais está Marcos Pontes (PL-SP), que estão em missão nos EUA para tentar negociar uma saída para o tarifaço de 50% imposto por Trump ao Brasil.