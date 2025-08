Bolsonaro descarta alívio do STF mesmo com sanção dos EUA a Moraes

Nem as sanções impostas pelo governo Donald Trump ao ministro Alexandre de Moraes animaram o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A aliados, ele se mostrou resignado diante da iminência de ser julgado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado.

Segundo relatos, o único cenário com o qual Bolsonaro trabalha em que não seria condenado até setembro ou outubro seria um eventual pedido de vista do ministro Luiz Fux, que adiaria o desfecho do julgamento em no máximo em três meses.

Bolsonaro não expressou otimismo com seu caso nem mesmo com as sanções a Moraes, relator do caso, e com ameaças de estender a aplicação da Lei Magnistky a outros ministros.