Eduardo Bolsonaro e Zambelli preocupam Valdemar, mas não pelo radicalismo

Ou seja, de largada, o PL em São Paulo terá 2,5 milhões de votos a menos —não há expectativa na classe política de que o filho do ex-presidente volte ao Brasil para disputar eleições, muito menos para deputado federal.

O montante corresponde à metade do total de votos que o PL recebeu em 2022 para deputado federal em São Paulo, fazendo 17 cadeiras. O desempenho do partido resultou na maior bancada da Câmara, com 99 vagas conquistadas no pleito.

O desafio de Valdemar agora é repetir o feito sem seus puxadores de voto. Vem daí o convite —recusado— para que Nikolas Ferreira se mude de Minas Gerais para disputar a reeleição por São Paulo.

Nos cálculos de profissionais do ramo, um candidato na chapa que se desenha para o PL precisará de pelo menos 140 mil votos para se eleger deputado federal no ano que vem em São Paulo. Legendas têm tentado atrair quadros fortes com o argumento de que suas chapas exigirão menos votos.

O PSD, de Gilberto Kassab, por exemplo, estima conseguir eleger um deputado em São Paulo com 80 mil votos. O aumento expressivo do número de prefeitos sustenta o otimismo.

O PSD tem filiados mais de 200 dos 645 prefeitos no estado (e mais de 880 no país). O partido calcula que conseguirá passar da atual bancada de 3 deputados federais paulistas para algo entre 14 a 17 vagas em 2026.