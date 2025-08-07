Como tropa de choque com Lira agiu para Motta retomar sua cadeira
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), acionou sua "tropa de choque" para debelar o motim de bolsonaristas que invadiram a Mesa Diretora e se recusavam a sair da sua cadeira.
Seu antecessor, Arthur Lira (PP-AL), entrou em campo e negociou diretamente com líderes da oposição uma saída para que Motta pudesse assumir o controle do plenário.
Os líderes do Progressistas, Doutor Luizinho (RJ), e do MDB, Isnaldo Bulhões (AL), atuaram inclusive fisicamente, tentando abrir passagem para Motta caminhar pela Mesa Diretora apinhada de bolsonaristas e chegar à sua cadeira.
O presidente da Câmara chegou a andar em direção à saída do plenário, ao se deparar com Marcel Van Hatten (Novo-RS) em sua cadeira se recusando a se levantar.
O deputado bolsonarista Marco Feliciano (PL-SP) entrou em campo para convencer ao pé do ouvido Van Hatten a sair.
Doutor Luizinho ainda desceu ao plenário para apartar uma confusão do bolsonarista José Medeiros, que tentou agredir a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS).
Os líderes do União Brasil, Elmar Nascimento, e do PSD, Antonio Brito, foram chamados para as reuniões tensas de Motta com a oposição nas horas que precederam o seu pronunciamento.
Bolsonaristas queriam o aval deles como forma de dar peso ao acerto com Motta. Pressionado, o presidente da Câmara se comprometeu com pautas que "fortaleçam as prerrogativas parlamentares" e deu sinal verde para o centrão negociar a anistia.
Motta, Lira e Feliciano já atuaram juntos no grupo próximo a Eduardo Cunha, quando presidente da Câmara (2015-16).
