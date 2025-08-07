Assine UOL
Como tropa de choque com Lira agiu para Motta retomar sua cadeira

Thais Bilenky
Hugo Motta (ao centro) reabre trabalhos da Câmara após tentativa de bloqueio de parlamentares bolsonaristas
Hugo Motta (ao centro) reabre trabalhos da Câmara após tentativa de bloqueio de parlamentares bolsonaristas Imagem: Marina Ramos/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), acionou sua "tropa de choque" para debelar o motim de bolsonaristas que invadiram a Mesa Diretora e se recusavam a sair da sua cadeira.

Seu antecessor, Arthur Lira (PP-AL), entrou em campo e negociou diretamente com líderes da oposição uma saída para que Motta pudesse assumir o controle do plenário.

Os líderes do Progressistas, Doutor Luizinho (RJ), e do MDB, Isnaldo Bulhões (AL), atuaram inclusive fisicamente, tentando abrir passagem para Motta caminhar pela Mesa Diretora apinhada de bolsonaristas e chegar à sua cadeira.

O presidente da Câmara chegou a andar em direção à saída do plenário, ao se deparar com Marcel Van Hatten (Novo-RS) em sua cadeira se recusando a se levantar.

O deputado bolsonarista Marco Feliciano (PL-SP) entrou em campo para convencer ao pé do ouvido Van Hatten a sair.

Doutor Luizinho ainda desceu ao plenário para apartar uma confusão do bolsonarista José Medeiros, que tentou agredir a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS).

Os líderes do União Brasil, Elmar Nascimento, e do PSD, Antonio Brito, foram chamados para as reuniões tensas de Motta com a oposição nas horas que precederam o seu pronunciamento.

Bolsonaristas queriam o aval deles como forma de dar peso ao acerto com Motta. Pressionado, o presidente da Câmara se comprometeu com pautas que "fortaleçam as prerrogativas parlamentares" e deu sinal verde para o centrão negociar a anistia.

Motta, Lira e Feliciano já atuaram juntos no grupo próximo a Eduardo Cunha, quando presidente da Câmara (2015-16).

