Como tropa de choque com Lira agiu para Motta retomar sua cadeira

O presidente da Câmara chegou a andar em direção à saída do plenário, ao se deparar com Marcel Van Hatten (Novo-RS) em sua cadeira se recusando a se levantar.

O deputado bolsonarista Marco Feliciano (PL-SP) entrou em campo para convencer ao pé do ouvido Van Hatten a sair.

Doutor Luizinho ainda desceu ao plenário para apartar uma confusão do bolsonarista José Medeiros, que tentou agredir a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS).

Os líderes do União Brasil, Elmar Nascimento, e do PSD, Antonio Brito, foram chamados para as reuniões tensas de Motta com a oposição nas horas que precederam o seu pronunciamento.

Bolsonaristas queriam o aval deles como forma de dar peso ao acerto com Motta. Pressionado, o presidente da Câmara se comprometeu com pautas que "fortaleçam as prerrogativas parlamentares" e deu sinal verde para o centrão negociar a anistia.

Motta, Lira e Feliciano já atuaram juntos no grupo próximo a Eduardo Cunha, quando presidente da Câmara (2015-16).