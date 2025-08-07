Para voltar à presidência da Câmara, Motta dá aval ao centrão por anistia

Após o pronunciamento de Motta, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, anunciou o acordo. "O presidente Hugo Motta pediu aos líderes aqui representados do PP, União Brasil, do Novo, da oposição e da minoria, e do PSD", afirmou.

"Nós construímos o compromisso com essas lideranças de, na próxima semana, abrir os trabalhos da Casa pautando a mudança do foro privilegiado para tirar a chantagem que deputados e senadores vêm sofrendo por parte de alguns ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). Junto com o fim do foro, nós pautaremos a anistia dos presos políticos", declarou.

Um líder do centrão ligado a Motta confirmou à coluna: "Vamos trabalhar para votar", informou. Outro afirmou que o acordo foi mais genérico, em nome de "fortalecer as prerrogativas parlamentares".

Mesmo depois do acordo costurado na presidência da Casa, bolsonaristas se recusaram a descer da Mesa Diretora para Motta sentar na cadeira e dar início à sessão. O presidente chegou a andar em direção à saída do plenário diante da insistência da oposição em ocupar a sua cadeira.

No entanto, aliados do centrão e bolsonaristas intervieram para que ele pudesse assumir o controle do plenário.